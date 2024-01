Fastnacht: Prunksitzungen im Überwald sind so gut wie ausverkauft

Es ist so weit, die fünfte Jahreszeit nimmt richtig an Fahrt auf. Die Herzen aller Karnevalisten beginnen schneller zu schlagen, denn ab morgen bis zum Aschermittwoch, der in diesem Jahr auf den 14. Februar fällt, heißt es: „Narrenkappen auf!“ Die erste Prunksitzung des Ober-Abtsteinacher Karnevalclubs (OKACLU) startet am kommenden Freitag in Abtsteinach.

Pünktlich am 11. November 2023 gab es dort bereits einen stimmungsvollen Auftakt in die Fastnachtssaison 2023/2024: Justine und Maximilian Hintenlang alias „Prinz Maximilian I. vom Hindlongs Adel zu Danzig und Breslau“ und „Prinzessin Justine I.“ wurden als amtierendes Prinzenpaar vorgestellt. Mit der Inthronisation der närrischen Hoheiten schaffte der OKACLU einen gelungener Start in die Fastnachtskampagne.

In einem Fastnachtsumzug zogen die Narren der Karnevalsvereine am 11. November trotz schlechten Wetters los, um den Bürgermeistern in den Rathäusern friedlich die Schlüsselgewalt zu entziehen.

Fast alles ausverkauft

Auch der Vorverkauf für die Prunksitzungen lief in allen Überwaldgemeinden so gut, dass es derzeit nur noch für einen Termin wenige Restkarten gibt. Der OKACLU meldete bereits vor Wochen ein ausverkauftes Haus. Die „Hussmouge“ aus Aschbach können an allen Sitzungsterminen die Tischreihen komplett füllen. Das war in den vergangenen Jahren noch anders. „Direkt nach der Pandemie konnten wir deutlich weniger Karten verkaufen. Da mussten wir sogar einige Tische wegräumen“, sagt Vorsitzender Horst Gramlich im Gespräch mit unserer Redaktion.

„Run ohne Ende“

Beim Carneval Club Affolterbach (CCA) war es „ein Run ohne Ende“ – so jedenfalls bezeichnet Vorsitzender Alexander Wetter den Vorverkauf für die „Affelbescher Fastnacht“. Die zweite Sitzung am Samstag, 10. Februar, war schon länger ausverkauft. Aber auch für den Vorabend gibt es keine Karten mehr: „Alles ist bis auf den letzten Platz besetzt, wir mussten sogar noch Tische dazustellen“, freut sich Wetter im Gespräch.

Ähnlich äußert sich Sylke Teichert von der Kurverwaltung Grasellenbach. Die zweite Sitzung der Karnevalsgemeinschaft Gras-Ellenbach ist ausverkauft, sagt sie im Gespräch. Nur für die erste Elferratssitzung sind noch einzelne Eintrittskarten zu haben, die in der Kurverwaltung Grasellenbach (Telefon 06207/2554) erhältlich sind. Teichert bittet auch darum, vorbestellte Karten abzuholen.

Und sie verrät schon einmal, dass sich die Fastnachter auch in diesem Jahr auf „grandiose Tanzgruppen, Büttenredner und Sketche freuen dürfen, die zu einem bunten Programmcocktail gemixt werden“. Weiter schreibt Teichert in der Ankündigung: „Für die Gäste und Mitwirkenden geht es quer durch das Jahr, was sich auch in den Mottotischen widerspiegelt. Ob Osterhasenzeit, Malle-Party, Oktoberfest, Weihnachten, Après-Ski oder typisch Fastnacht, alles ist dabei.“ Dass die Gäste zu den Sitzungen im Überwald mottogerecht erscheinen sollten, versteht sich von selbst.

Auf einen Blick

Was die Karnevalisten ab Freitag erwartet:

OKACLU: die Sitzungstermine: 12. und 13. Januar; 19., 20. und 21. Januar, 26. und 27. Januar. Veranstaltungsort: Jugendheim, Neckarstraße 16, Ober-Abtsteinach. Das Kampagnenmotto: „Japan“. Veranstaltungsbeginn ist um 20.11 Uhr, der Einlass bereits um 19.11 Uhr.

„Die Hussmouge“: die Sitzungstermine: 19. und 20. Januar sowie am 26. und 27. Januar. Veranstaltungsort: Mehrzweckhalle, Gartenstraße 2, Aschbach. Das Kampagnenmotto: „Alles debei vunn Stress bis Gebummel – en gonze Doag im Groußstadtdschungel“. Veranstaltungsbeginn ist um 20.11 Uhr, der Einlass bereits um 19.11 Uhr.

Karnevalsgemeinschaft Gras-Ellenbach: die Sitzungstermine: 27. Januar und 3. Februar. Veranstaltungsort: Nibelungenhalle, Am Kurpark 1. Das Kampagnenmotto: „Fünf Jahreszeiten“. Veranstaltungsbeginn ist um 20.11 Uhr, der Einlass bereits um 19.11 Uhr.

Carneval Club Affolterbach (CCA): die Sitzungstermine: 9. und 10. Februar, jeweils ab 20.11 Uhr. Veranstaltungsort: Peter-Heckmann-Halle, Bahnstraße 30. Das Kampagnenmotto: „Manege frei beim CCA – Feiert mit uns 44 Jahr!“ Veranstaltungsbeginn ist um 20.11 Uhr, der Einlass bereits um 19.11 Uhr.

Kinderkarneval: Der Förderverein Freunde der Steinachtal-Grundschule und der OKACLU veranstalten am Samstag, 3. Februar, einen Kindermaskenball im Jugendheim, Neckarstraße 16, Ober-Abtsteinach. Und der CCA feiert am Faschingsdienstag, 13. Februar, ab 14.11 Uhr Kinderfasching in der Peter-Heckmann-Halle, Bahnstraße 30, in Affolterbach.

Kreis-Narren-Empfang: Der Kreis Bergstraße empfängt am Sonntag, 4. Februar, ab 11.11 Uhr in der Mehrzweckhalle Aschbach, Gartenstraße 2. Der alljährliche Kreis-Narren-Empfang führt die Aktiven zusammen. Verdiente Fastnachter werden an diesem Termin mit der Kreisnarrenkette geehrt.

Närrische Bürgermeisterfastnacht: Die „Bürgermeisterfastnacht“ findet am Mittwoch, 7. Februar, in Abtsteinach im Jugendheim statt. Veranstaltungsbeginn: 19.11 Uhr. Elf närrische Bürgermeister aus dem Kreis Bergstraße gestalten wieder das aus Büttenreden, Sketchen, Tanz- und Gesangsbeiträgen bestehende Programm. Als Gastgeberin führt Bürgermeisterin Angelika Beckenbach durch die Sitzung. Die Rathauschefs von Bensheim, Birkenau, Fürth, Heppenheim, Lautertal, Lorsch, Mörlenbach, Rimbach, Wald-Michelbach und Zwingenberg sind bei der Sitzung vertreten.

Überwälder Weiberfastnacht: An Weiberfastnacht, Donnerstag, 8. Februar, findet die traditionelle Damensitzung in Gras-Ellenbach in der Nibelungenhalle um 19.33 Uhr statt (Einlass: 18.33 Uhr).

Fastnachtsumzug „Boa Narrhalla“: Am Fastnachtssonntag, 11. Februar, pilgern die Fastnachter nach Abtsteinach. Dort treffen sich die Narren, wenn die „Boa Narrhalla“ durch die Straßen zieht. Der Umzug startet um 14.11 Uhr auf dem Kirchplatz.

Karneval sagt Adieu