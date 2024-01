Umzüge, Prunksitzungen, Partys: Wo und wann Fastnacht gefeiert wird

Für alle Fastnachtsfans bricht jetzt die schönste Zeit des Jahres an. Die Kampagne nähert sich ihrem närrischen Höhepunkt. In den kommenden Wochen stehen in der gesamten Region, an der Bergstraße und im Odenwald, Partys, Prunksitzungen und Umzüge an. Ein Überblick, was wann und wo geboten ist: