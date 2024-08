Unsere WNOZ-Fotografen im Porträt: Philipp Reimer aus Weinheim

Finger mit dicken Klunkern umklammern das Mikrofon, und an den Schläfen glitzern winzige Schweißperlen – so nah dürfte kaum jemand Dieter Thomas Kuhn während eines Konzerts gekommen sein. Philipp Reimer aber schon; jedenfalls sieht es so aus, und das soll es auch, sagt der Weinheimer: „Die Leute sagen oft zu mir, dass sie mich nicht gesehen hätten. Dass ich aber trotzdem ganz nah dran war.“ Wenn er das hört, ist er zufrieden, so soll es sein.