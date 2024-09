WNOZ-Fotografin Kathrin Oeldorf: eine Meisterin der Vielseitigkeit

Wer weiß, wie alles gekommen wäre, wenn der Speer der zwölfjährigen Leichtathletin Kathrin nicht bei 29 Metern gelandet, sondern noch einen Meter weiter geflogen wäre. „Dann wäre ich nicht Zweite, sondern Beste in meiner Altersklasse geworden“, erinnert sich Kathrin Oeldorf an einen dieser Momente im Leben, in denen sich ein anderer Weg ergibt, ohne dass man es schon weiß. Statt Speerwurf-Meisterin und Leistungssportlerin an der Dresdner Sportschule wurde sie Fotografenmeisterin, verließ nach der Wende ihr Zuhause in Meißen und zog 1994 nach Weinheim, wo sie schon ab 1993 erste Wochenend-Einsätze als Fotografin für die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung hatte.