Weinheim: Fastnachtsdienstag im Hallenbad HaWei

Weinheim. Am 4. März 2025 lädt das Hallenbad HaWei in Weinheim alle großen und kleinen Faschingsfreunde zu einem unvergesslichen Fastnachtsdienstag ein, wie die Stadtwerke Weinheim in einer Pressemeldung mitteilen. Von 7 bis 16 Uhr erwartet die Besucher an diesem Tag ein abwechslungsreiches Programm: Ein Highlight ist die "Zwergenfärberei" - das beliebte Kinderschminken - die von 11 bis 15 Uhr vor Ort ist. Hier können sich die kleinen Gäste in fantasievolle Faschingsfiguren verwandeln lassen. Außerdem erhält jeder Gast, solange der Vorrat reicht, eine kleine Überraschung. Zusätzlich sorgt fröhliche Faschingsmusik für eine ausgelassene Stimmung, während die festliche Faschingsdeko das Hallenbad in ein buntes Karnevalswunderland verwandelt.