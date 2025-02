Der OKACLU feiert in Abtsteinach Fastnacht bis zur Bundestagswahl

Abtsteinach. Karneval und Bundestagswahl – in der Überwälder Fastnachtshochburg Ober-Abtsteinach traf gestern eine lieb gewonnene Tradition auf eine wichtige demokratische Angelegenheit. Und das hat viel mit dem örtlichen Hochadel zu tun, der in der „Strada Hardberga“ erst zum großen Umtrunk geladen hatte, bevor er dann in schwindelerregende Höhen aufsteigen durfte.