Die Wahl fällt auf Maximilian II. und Justine I.

Maximilian II. von Hindlongs-Adel zu Danzig und Breslau und Justine I. werden dem Ober-Abtsteinacher Karnevalclub (OKACLU) in der aktuellen Fastnachtskampagne voranstehen. Beide übernahmen bei der traditionellen Inthronisation der Hoheiten der fünften Jahreszeit in und vor der Burgschänke „Zum Gude Drobbe“ Umhang und Zepter von ihren Amtsvorgängern Prinz Axel I., „Turmregent zu Mackenheim“, und Prinzessin Laura I.

Auch in diesem Jahr hatten sich die Jecken aus dem Überwald in Sachen operative Informationssicherheit mal wieder bis zum Schluss selbst übertroffen, was die Geheimhaltung der Identität der beiden Lieblichkeiten bis zum allerletzten Moment angeht.

Gar nicht so einfach

Das sei gar keine so einfache Sache, sagte Bürgermeisterin Angelika Beckenbach. Schließlich sei bereits Tage zuvor die Gerüchteküche in Ober- und Unter-Abtsteinach immer kräftig am Brodeln. Grund genug für das OKACLU-Komitee, bei der Inthronisation ganz tief in die Trickkiste der Desinformation zu greifen. Das mit schwarzem Umhang und Maske verkleidete – vermeintliche – Prinzenpaar, das unter pompöser Musik und durch Kunstnebelschwaden per Sänfte zum Inthronisationsort gebracht wurde, entpuppte sich als geschicktes Ablenkungsmanöver. „Es ist eine Riesenfreude, euch an der Nase herumzuführen“, sagte OKACLU-Präsident Dr. Claudius Disam, als die beiden Vermummten die Masken fallen gelassen hatten. Stand das wahrhafte Prinzenpaar doch schon die ganze Zeit mitten unter den Zuschauern und hatte auf diese Weise erfolgreich sämtlichen „Fastnachtshoheitsspekulierern“ den Narrenspiegel vorgehalten, da es durch seine Anwesenheit wirklich niemand mehr auf dem Zettel hatte.

Der anschließenden Feier in und vor der Burgschänke zum Start in die fünfte Jahreszeit tat dieser vortreffliche Schelmenstreich freilich keinen Abbruch. In den Räumlichkeiten der Burgschänke hatte Disam beim vorangegangenen OKACLU-Komitee- Treffen die bis dahin amtierenden Hoheiten in die Bürgerlichkeit zurück entlassen.

Dank an die Vorgänger

Nachdem Theo Kohl mit Stimmungshits auf dem Akkordeon erfolgreich zum gemeinsamen Singen und Feiern animiert hatte und Disam die Bürgermeisterin, den OKACLU-Ehrenpräsidenten Hans-Peter Gärtner sowie die Ehrensenatoren begrüßt hatte, dankte Disam Prinz Axel I., „Turmregent zu Mackenheim“, und Prinzessin Laura I. für die Regentschaft in der abgelaufenen Kampagne.

Beide hätten gezeigt, dass sie als Regenten eine sehr gute Wahl gewesen seien, und hätten viel dazu beigetragen, dass die gesamte Kampagne von viel Spaß und Freude begleitet worden sei. „Es fällt schwer, euch gehen zu lassen.“ Ein wenig Wehmut nun zum Abschied, aber auch eine wunderschöne Zeit, das habe die Regentschaft dem Prinzenpaar beschert, sagte Axel I. Das Prinzenpaar habe jede Sekunde der Kampagne genossen, selbst dann, wenn ihm das Repräsentieren der Abtsteinacher Fastnacht bei vielen Sitzungstermine vor Ort und bei befreundeten Korporationen einiges an Anstrengung abverlangt hatte.

Übergabe der Insignien

Auf dem Hof der Burgschänke übergaben die ehemaligen Regenten die Insignien der Macht an ihre Nachfolger, die an ihrem ersten Tag als neues Fastnachtsprinzenpaar beim Entgegennehmen der etlichen Begrüßungsglückwünsche der Bürger, der Vertreter der Politik und Vereine und der befreundeten Karnevalskorporationen einiges zu tun hatten.