Karnevalclub verzaubert bei Eröffnung der OKACLU-Prunksitzungen in Abtsteinach

Ober-Abtsteinach. Illusionisten im Frack, die ihre reizende Assistentin in einen Schrank stecken und mit ihren Spazierstöcken löchern, nur um dann auf den letzten Metern ihren eigenen Zaubertrick platzen zu lassen. Irische Kobolde, die den Goldtopf abstellen und die Hüllen fallen lassen. Hexen, Feen und eine Schar tanzender Gandalfs – direkt zur Eröffnung der OKACLU-Prunksitzungen gaben sich magisches Volk verschiedenster Art auf der Bühne im Jugendheim ein Stelldichein. Schließlich lautet das Motto der laufenden Kampagne: „Der OKACLU im mystischen Reich der Magie“. Was folgte, war eine knapp vierstündige Show, bei der die Aktiven an sieben ausverkauften Abenden und vor über 600 Zuschauern im Livestream ein Fastnachtsprogramm vom Feinsten boten.