Verkehr

Bauarbeiten und Vollsperrung auf der L 535 in Abtsteinach

Ab Montag, dem 7. Oktober, starten die Fahrbahnerneuerung und der Bushaltestellen-Ausbau in Ober-Abtsteinach. Zeitgleich ist am 7. Oktober die L 535 in Unter-Abtsteinach voll gesperrt.