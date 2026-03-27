Rund 100 Altreifen illegal entsorgt
In einem Wald an einer Autobahn werden alte Reifen gefunden. Ermittler suchen Zeugen.
Bickenbach (dpa/lhe) - Unbekannte haben an der A5 bei Bickenbach (Kreis Darmstadt-Dieburg) auf einem Parkplatz illegal rund 100 Altreifen entsorgt. Die Umweltsünder hätten die Reifen in der Zeit zwischen Montag und Donnerstag über eine Leitplanke in einen angrenzenden Wald geworfen, teilte die Polizei mit. Die Autobahnpolizei ermittle wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen und sucht Zeugen.