„Eine Riesensauerei“

Weinheim: Illegal Altreifen am Waidsee entsorgt

Auf dem beliebten Spazierweg am Weinheimer Waidsee entsorgten Unbekannte illegal Müll. Die Stadt erstattet Anzeige.

Im Gebüsch am Waidsee wurde illegal Müll entsorgt. Foto: Stadt Weinheim
Im Gebüsch am Waidsee wurde illegal Müll entsorgt.

Weinheim. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch, 4. Februar, mehr als ein Dutzend Altreifen am Waidsee in Weinheim illegal entsorgt. Dies teilte die Stadt am Freitagmorgen mit.

Der Bauhof der Stadt wurde am Morgen informiert und entsorgte daraufhin den Müll ordnungsgemäß, der im Gebüsch am Waidsee-Rundweg, zwischen „Waidlake“ und „Schweinebucht“ lag. Zuvor führten sie jedoch eine Beweisaufnahme durch, da die Stadt Weinheim Anzeige bei der Polizei erstattet hat. Neben den Auto- und Motorradreifen wurden auch Holzplatten und eine auffällige Menge teilweise noch verschnürter Werbebroschüren einer Discounter-Kette weggeworfen. „Eine Riesensauerei“, schimpfte Markus Schäfer, der Leiter der Stadtreinigung.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der 06201 10030 entgegen. Bürger können sich zudem unter der Mailadresse sags-doch@weinheim.de melden. (sig)

