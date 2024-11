Altreifen im Wald bei Weinheim entsorgt

Die Stadt Weinheim und Ermittler der Polizei suchen jetzt gemeinsam nach den Umweltsündern, die im Ortsteil Rippenweier wohl am Dienstagvormittag zwischen 8.30 und 10.30 Uhr illegal insgesamt 80 Altreifen in der Natur entsorgt haben. „Die Anzeige ist raus“, bestätigt Weinheims Stadtsprecher Roland Kern. Eine Leserin hatte uns und Ortsvorsteherin Yvonn Nicolay am Dienstagmittag auf den Altreifenfund in der Nähe der Keltensteinhalle Richtung Sportplatz aufmerksam gemacht, den sie während eines Spaziergangs bemerkt hatte und deshalb auch genau die Tatzeit eingrenzen konnte. Sie findet: „Das ist eine große Sauerei“, will aber mit ihrem Namen nicht genannt werden.