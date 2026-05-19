Rohrbruch in Ulm – 100 Haushalte ohne Trinkwasser
Plötzlich war das Wasser weg: In Ulm sind Haushalte und ein Schulzentrum von einem Rohrbruch betroffen. Wie trotzdem eine Abschlussprüfung geschrieben wurde und wie lange die Reparatur dauern soll.
Ulm (dpa/lsw) - In Ulm ist das Rohr einer Trinkwasserhauptleitung gebrochen. Nach Angaben der Stadtwerke sind rund 100 Haushalte und ein Schulzentrum betroffen. Ersten Schätzungen zufolge kann es bis zum Nachmittag dauern, bis das Rohr repariert und die Haushalte wieder an die Wasserversorgung angeschlossen sind.
Den Angaben nach brach das Rohr am Morgen. Daraufhin sei sichtbar Wasser ausgetreten. Eine Notleitung habe laut Stadtwerken kurzfristig nicht verlegt werden können. Für die Schulen wurden mobile Toiletten organisiert, zudem stellte der städtische Betriebshof einen Wassertank bereit.
Dutzende Schüler schreiben Abschlussprüfung
Rund 85 Schüler konnten an der Anna-Essinger-Realschule wie geplant ihre Englisch-Abschlussprüfung schreiben. Im Gebäude habe es weiterhin Wasser gegeben, sagte ein Schulsekretär. Mobile Toiletten und der bereitgestellte Wassertank seien deshalb nicht benötigt worden. Alle anderen wurden am Vormittag nach Hause geschickt.
Auch an der Robert-Bosch-Schule, einer Berufsschule des Schulzentrums, fand teilweise Unterricht statt. Laut einer Sekretärin waren zwei Gebäude ohne Wasser, die betroffenen Schüler seien nach Hause geschickt worden.
Aktuell werde die Schadensstelle gesucht, teilten die Stadtwerke mit. Anschließend müsse der betroffene Bereich aufgegraben und das Rohr repariert werden. Ursache des Rohrbruchs ist nach Angaben der Stadtwerke vermutlich Materialermüdung.