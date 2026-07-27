Landgericht Frankfurt

Hausverwalter gesteht Veruntreuung von mehr als 730.000 Euro

Mit gefälschten Unterlagen und Ausreden soll ein Hausverwalter jahrelang unentdeckt Geld abgezweigt haben. Nun steht er vor Gericht. Was er zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft sagt.

Der Prozess gegen einen mutmaßlich untreuen Hausverwalter soll noch diese Woche enden. Foto: Hannes P. Albert/dpa
Der Prozess gegen einen mutmaßlich untreuen Hausverwalter soll noch diese Woche enden.

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Hausverwalter soll unter anderem von den Inhabern von Eigentumswohnungen über 730.000 Euro veruntreut haben - beim Prozessauftakt im Frankfurter Landgericht gestand der Mann die Taten. «Die Verlockung, die Gier war zu groß», sagte der 46-Jährige zu seinem Motiv. 

Mit seinem im Hochtaunuskreis ansässigen Unternehmen hatte er über 50 Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) und Einzel-Grundbesitzer betreut, vor allem in Frankfurt und im Hochtaunuskreis. Angesichts der Beträge auf deren Verwaltungskonten sei er schwach geworden, erklärte der Mann. Er habe sich unter der Angabe von erfundenen Rechnungsnummern immer wieder Beträge auf sein Privatkonto überwiesen, wenn er Geld gebraucht habe. Davon habe er zum einen seinen Alltag finanziert, sich aber auch etwa einen Oldtimer gekauft. 

Fünf Jahre unentdeckt

Die Staatsanwaltschaft geht von rund 400 Fällen in der Zeit von Februar 2021 bis Januar 2026 aus. Sie wirft dem Mann gewerbsmäßige Untreue vor. 

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Dieser sagte, er habe auf den Konten seiner Kunden «immer wieder Löcher gestopft», die durch seine illegalen Überweisungen an sich selbst entstanden seien. Wenn etwa für eine WEG eine Handwerkerrechnung in Höhe von 2.000 Euro fällig gewesen sei, habe er das Geld von dem Konto einer anderen WEG überwiesen. Für die jährlichen Kassenprüfungen habe er Kontoauszüge «bearbeitet» und für die Eigentümerversammlungen «Unterlagen aufgearbeitet». Zudem habe er entsprechende Termine mit seinen Kunden mit Ausreden immer wieder verschoben.

«Es wird langsam eng»

Lange seien seine illegalen Tätigkeiten nicht aufgefallen, erst ab dem Frühjahr oder Sommer 2025 hätten Kunden ihn angesprochen: «Da habe ich gemerkt, es wird langsam eng.» Laut Staatsanwalt hatte er trotzdem ab Sommer 2025 noch 100 Mal Geld auf sein eigenes Konto überwiesen. 

Im März 2026 wurde der Mann verhaftet, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Sein Vermögen im Wert von mindestens 326.000 Euro wurde eingefroren, diese Summe könnte laut einem Hinweis des Vorsitzenden Richters bei einem rechtskräftigen Urteil an die Betroffenen ausgezahlt werden. 

Die Große Wirtschaftsstrafkammer will nach der derzeitigen Planung am Freitag ihr Urteil verkünden.

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