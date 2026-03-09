Gemeinschaftskonten betroffen

Hausverwalter soll Hunderttausende Euro veruntreut haben

Fast 800.000 Euro fehlen: Ein Hausverwalter aus Frankfurt soll Hunderte Eigentümer geprellt haben. Auch seine Ehefrau steht unter Verdacht

Der Mann soll Zehntausende Euro an seine Ehefrau transferiert haben. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Der Mann soll Zehntausende Euro an seine Ehefrau transferiert haben. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Hausverwalter soll im Rhein-Main-Gebiet knapp 800.000 Euro von verschiedenen Wohneigentümergemeinschaften veruntreut haben. Der 45-Jährige wurde deshalb Anfang März festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte. Das Geld soll er zwischen Januar 2022 und Dezember 2025 von Hausgeld-, Giro- und Rücklagenkonten genommen haben, über die er als Verwalter Zugriff hatte. Der Mann war demnach vor allem in Frankfurt und im Taunus beruflich tätig.

Bei den Ermittlern waren mehrere Anzeigen von Verwaltungsratsmitgliedern und Mitgliedern von Wohneigentümergemeinschaften eingegangen. Die genaue Summe, die der Hausverwalter veruntreut haben soll, liegt bei 770.000 Euro. Es geht um 362 Fälle. Es besteht der Verdacht, dass der 45-Jährige rund 90.000 Euro an seine Ehefrau (44) überwiesen haben soll, sie gilt als Beschuldigte wegen Geldwäsche in 24 besonders schweren Fällen. 

Eine Wohnungseigentümergemeinschaft (kurz: WEG) ist ein Zusammenschluss aller Eigentümer, die eine Wohnung oder auch Büro- und Geschäftsräume in einer bestimmten Immobilie besitzen. In der WEG werden alle gemeinschaftlichen Angelegenheiten des Gebäudes geregelt - dazu zählen unter anderem Gebäudeversicherung, Müllgebühren oder auch Heizkosten. Ein Hausverwalter regelt die Angelegenheiten im Sinne der Eigentümergemeinschaft und ist für die Abrechnung verantwortlich.

