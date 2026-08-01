Feuerwehr im Einsatz

Heftiges Gewitter: Bäume stürzen auf Straße und Ampel

Starkregen, Hagel und Windböen: Auf der Schwäbischen Alb stürzen gleich zwei Bäume auf die Straße – und bringen eine Ampel zu Fall. Wie schätzt der Wetterdienst die Gewitterlage am Abend ein?

Die Ampel wurde bei einer heftigen Gewitterzelle durch einen umstürzenden Baum zu Fall gebracht. Foto: Fotoreport-DB/onw-images/dpa
Die Ampel wurde bei einer heftigen Gewitterzelle durch einen umstürzenden Baum zu Fall gebracht.

Amstetten (dpa/lsw) - Bei einem kräftigen Gewitter im Alb-Donau-Kreis ist am Nachmittag ein Baum auf eine provisorische Ampel bei Amstetten gestürzt und hat diese umgerissen. Die Kabel der Ampel hätten anschließend die Bundesstraße 10 blockiert, teilte ein Polizeisprecher mit. Verletzt wurde niemand.  

Der umgestürzte Baum sei von der Feuerwehr zersägt und die Straße wieder freigeräumt worden. Kurz darauf sei in der Nähe noch ein weiterer Baum bei dem Unwetter auf eine Landstraße gestürzt, auch dabei wurde niemand getroffen.

Deutscher Wetterdienst gibt Entwarnung 

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes kam es am frühen Nachmittag bei Amstetten zu einem kräftigen Gewitter mit Starkregen, Hagel und starken Windböen. Ein Grund für die Intensität des Gewitters war laut DWD, dass sich zwei Gewitterzellen miteinander vereinigt hatten. 

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Für den restlichen Tag geben die DWD-Meteorologen in Baden-Württemberg jedoch Entwarnung: Alle Gewitterzellen seien mittlerweile in Richtung Bayern abgezogen, hieß es.

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