Heidelberg will Oben-Ohne-Baden auch für Frauen
Heidelberg will mit Verweis auf das Thema Gleichberechtigung künftig Oben-Ohne-Baden für alle Geschlechter erlauben. Damit ist sie nicht die einzige größere Stadt im Land.
Heidelberg (dpa/lsw) - Heidelberg will das Oben-Ohne-Baden auch für Frauen in städtischen Bädern erlauben. Über einen entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktionsgemeinschaft Die Linke/Bunte Linke stimmt der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch (16.30 Uhr) ab. Die entsprechenden Ausschüsse haben dem Antrag bereits zugestimmt.
Bisher ist das oberkörperfreie Baden für Männer laut Haus- und Bäderordnung der Stadtwerke Heidelberg Bäder GmbH erlaubt, für Frauen aber nicht, wie es in dem Antrag heißt. «Dies steht im Widerspruch zu den Gleichstellungs- und Antidiskriminierungszielen der Stadt Heidelberg, die eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen unabhängig von Geschlecht oder geschlechtlicher Zuschreibung vorsehen.»
Heidelberg schließt sich damit mehreren Kommunen im Südwesten an, die bereits allen Menschen unabhängig vom Geschlecht Oben-Ohne-Baden in den städtischen Bädern erlauben. Bei den größeren Städten im Land reichen die Vorgaben von erlaubt (wie in Karlsruhe) über teilweise erlaubt (wie in Pforzheim) bis zu verboten (wie in Heilbronn).