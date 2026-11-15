Gesellschaft

Heidelberg will Oben-Ohne-Baden auch für Frauen

Heidelberg will mit Verweis auf das Thema Gleichberechtigung künftig Oben-Ohne-Baden für alle Geschlechter erlauben. Damit ist sie nicht die einzige größere Stadt im Land.

Heidelberg will das Oben-Ohne-Baden auch für Frauen in den Bädern in der Stadt erlauben. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Heidelberg will das Oben-Ohne-Baden auch für Frauen in den Bädern in der Stadt erlauben. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Heidelberg will das Oben-Ohne-Baden auch für Frauen in städtischen Bädern erlauben. Über einen entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktionsgemeinschaft Die Linke/Bunte Linke stimmt der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch (16.30 Uhr) ab. Die entsprechenden Ausschüsse haben dem Antrag bereits zugestimmt.

Bisher ist das oberkörperfreie Baden für Männer laut Haus- und Bäderordnung der Stadtwerke Heidelberg Bäder GmbH erlaubt, für Frauen aber nicht, wie es in dem Antrag heißt. «Dies steht im Widerspruch zu den Gleichstellungs- und Antidiskriminierungszielen der Stadt Heidelberg, die eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen unabhängig von Geschlecht oder geschlechtlicher Zuschreibung vorsehen.»

Heidelberg schließt sich damit mehreren Kommunen im Südwesten an, die bereits allen Menschen unabhängig vom Geschlecht Oben-Ohne-Baden in den städtischen Bädern erlauben. Bei den größeren Städten im Land reichen die Vorgaben von erlaubt (wie in Karlsruhe) über teilweise erlaubt (wie in Pforzheim) bis zu verboten (wie in Heilbronn).

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
So verbreitet ist das Oben-Ohne-Baden von Frauen
Gesellschaft

So verbreitet ist das Oben-Ohne-Baden von Frauen

Oben-Ohne-Baden auch für Frauen wird in immer mehr Kommunen in Deutschland erlaubt. Doch wie verbreitet ist es im Südwesten - und inwiefern nehmen Frauen das Angebot überhaupt an?

vor 1 Stunde

Böllerverbot? Linke stellt Antrag im Bundestag
Silvester

Böllerverbot? Linke stellt Antrag im Bundestag

Wenige Wochen vor dem Jahreswechsel nimmt die Debatte um privates Feuerwerk wieder Fahrt auf. Die Linke macht sich für Auflagen stark - nur in einem ganz speziellen Fall will sie Lockerungen.

26.11.2025

Was eine Linke im Landtag für Baden-Württemberg bedeutet
Parteitag

Was eine Linke im Landtag für Baden-Württemberg bedeutet

Die Linke auf dem Vormarsch: Welche Schwerpunkte sie setzt, woher der Boom kommt und welche Auswirkungen das auf die Politik im Südwesten haben kann.

18.10.2025

Linke in Baden-Württemberg knackt erstmals 10.000 Mitglieder
Landesverband

Linke in Baden-Württemberg knackt erstmals 10.000 Mitglieder

Die Linke meldet Rekordzahlen: Mehr als 10.000 Mitglieder im Südwesten. Die Partei sieht sich im Aufwind und hat gute Karten, erstmals in den Landtag einzuziehen.

26.09.2025

Gesellschaft

Oben ohne in Frankfurter Bädern auch für Frauen

Gleichberechtigung im Schwimmbad: Frauen sollen in Frankfurt künftig selbst entscheiden können, ob sie ihren Oberkörper bedecken. Damit folgt die Stadt anderen Kommunen.

08.03.2024