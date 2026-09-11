Heidenheim ohne erkrankten Siwsiwadse gegen Kiel
Heidenheims Trainer Frank Schmidt muss den Ausfall eines wichtigen Stürmers verkraften.
Heidenheim (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim muss im Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Holstein Kiel auf Stürmer Budu Siwsiwadse verzichten. Der 32 Jahre alte Georgier, am vergangenen Sonntag Siegtorschütze beim 1:0 in Fürth, ist bereits die ganze Woche krank. Siwsiwadse werde definitiv nicht spielen können, sagte Trainer Frank Schmidt.
Auch Sturm-Kollege Maximilian Breunig ist keine Alternative und fehlt vorerst wegen eines Muskelfaserrisses. Der Schweizer Neuzugang Alessandro Vogt, ausgeliehen von der TSG Hoffenheim, dürfte damit weiter in den Fokus rücken.
Der Erstliga-Absteiger von der Ostalb war mit dem Aus im DFB-Pokal beim Regionalligisten SSV Jeddeloh II und vielen Gegentoren turbulent in die Saison gestartet. In Fürth gelang dem Team von Schmidt das erste Zu-Null-Spiel in dieser Spielzeit. Gegen die Kieler von Trainer Tim Walter soll nun der dritte Zweitliga-Sieg in Serie gelingen. Holstein Kiel hat nach vier Spieltagen erst drei Punkte verbucht.