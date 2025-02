Heidenheim stoppt Negativ-Serie: «Kehrtwende schaffen»

Leipzig (dpa) - Ohne Training, mit sieben Startelf-Wechseln und einer unglaublichen Effektivität schafft der 1. FC Heidenheim den ersten Punktgewinn gegen RB Leipzig überhaupt. «Wenn man alles berücksichtigt in den letzten Wochen, wir sind in einer ganz schönen Negativserie gewesen, dann gekrönt mit dem Aus in der Conference League. Dann ist es heute auf jeden Fall ein Punkt, über den wir uns sehr freuen können. Vielleicht ist es ein Wendepunkt, wer weiß? Wir hoffen es», sagte Marvin Pieringer nach dem 2:2 in Leipzig.