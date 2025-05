Heimpleite gegen Rostock besiegelt Sandhausens Abstieg

Sandhausen (dpa/lsw) - Der SV Sandhausen ist aus der 3. Fußball-Liga abgestiegen. Das 0:3 (0:0) gegen den FC Hansa Rostock besiegelte am 36. Spieltag das Schicksal der Mannschaft der Interimstrainer Gerhard Kleppinger und Dennis Diekmeier. Zwei Jahre nach dem Abstieg aus dem Unterhaus und nach 18 Spielzeiten in der Zweit- und Drittklassigkeit geht es für die Sandhäuser zurück in die Regionalliga.