Heinz stellt spanisches Modell elektronischer Fußfessel vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen macht sich unter anderem mit einer Bundesratsinitiative für den erweiterten Einsatz elektronischer Fußfesseln stark, um teils tödliche Gewalt gegen Frauen zu verhindern. Als Vorbild gilt das spanische Modell, das Justizminister Christian Heinz (CDU) am Dienstag (15.30 Uhr) bei einem Termin in der hessischen Zentrale für Datenverarbeitung in Wiesbaden genauer vorstellen möchte. Dabei wird er unter anderem von dem Landesvorsitzenden der Opferorganisation Weisser Ring, Patrick Liesching, begleitet.