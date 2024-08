Hessen bringt Bundesratsinitiative zur Fußfessel auf den Weg

Der Minister besuchte bei einer «Rechtsstaat-Tour» die Opferinitiative Weisser Ring in Eschborn und einen «Runden Tisch gegen häusliche Gewalt» im Amtsgericht Wetzlar.

Wenn Ex-Partner gewalttätig sind, kann eine elektronische Fußfessel für mehr Sicherheit sorgen. Buschmann will dazu aber selbst keine Reform anstoßen. Auch beim Cybermobbing ist er zurückhaltend.

Das Beispiel Spanien zeige, dass die elektronische Fußfessel bei gewaltbereiten (Ex-)Partnern ein wirksames Mittel sei, bekräftigte Heinz. Dort würden strafrechtliche Sanktionen und Distanzanordnungen in Echtzeit elektronisch überwacht. «Seitdem die elektronische Fußfessel so in Spanien eingeführt wurde, gab es bei den Frauen, die damit geschützt wurden, keine Tötungen mehr.»