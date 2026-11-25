Heinz will Frau auf Richterbank bei Sexualstrafverfahren
Bislang sitzen Opfer von Sexualstraftaten in Hessen mitunter nur männlichen Richtern gegenüber. Justizminister Christian Heinz will das ändern.
Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - In Sexualstrafverfahren soll nach dem Willen des hessischen Justizministers Christian Heinz (CDU) künftig mindestens eine Frau auf der Richterbank sitzen. Es soll nicht mehr so sein, dass Frauen im Landgericht einer rein männlich besetzten Richterbank gegenübersäßen, sagte Heinz dem Hessischen Rundfunk (hr).
Mindestens eine weibliche Schöffin vorgesehen
Künftig solle es in solchen Prozessen mindestens eine weibliche Schöffin - also ehrenamtliche Richterin - geben. «Das ist organisatorisch auch gar kein Problem», sagte Heinz. Heute ist Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.