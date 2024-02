Justizminister: Stark belastete Staatsanwaltschaften stärken

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der neue Justizminister Christian Heinz (CDU) will die Justiz in Hessen personell weiter stärken - speziell die besonders belasteten Staatsanwaltschaften. Dazu zählten Frankfurt und Darmstadt, sagte er in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Bei bestimmten Delikten wie etwa Kindesmissbrauch seien die Fallzahlen wegen erheblicher Fahndungserfolge massiv angewachsen. Hessische Ermittler bekommen beispielsweise seit einigen Jahren zahlreiche Hinweise auf Darstellungen sexueller Gewalt im Netz und Kindesmissbrauch von der US-amerikanischen Organisation «National Center for Missing and Exploited Children».