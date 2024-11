Hessen will um mehr Personal für Gefängnisse werben

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen will verstärkt um mehr Personal in seinen Gefängnissen werben. Offene Stellen «sollen möglichst zügig und gut» besetzt werden, sagte Justizminister Christian Heinz (CDU) in seiner ersten Regierungserklärung im Wiesbadener Landtag. Er würdigte die Arbeit der Bediensteten in den Justizvollzugsanstalten: «Rund um die Uhr arbeiten sie für unsere Sicherheit, auch an Feiertagen wie Weihnachten und Neujahr.»