Probleme mit Büroimmobilien

Helaba senkt Gewinnziel für 2026 auf 400 Millionen Euro

Die Krise bei Gewerbeimmobilien zwingt die Landesbank zur zweiten Korrektur ihrer Gewinnprognose. Nun wird das Geschäftsfeld umgebaut. Mittelfristig bleibt Vorstandschef Groß optimistisch.

Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) schraubt ihre Gewinnerwartungen für das laufende Jahr weiter nach unten. (Archivbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) schraubt ihre Gewinnerwartungen für das laufende Jahr weiter nach unten. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Wegen der Dauerkrise am Markt für Gewerbeimmobilien schraubt Deutschlands drittgrößte Landesbank Helaba ihre Gewinnerwartungen für 2026 noch weiter herunter. Statt der erst Ende August ausgerufenen rund 500 Millionen Euro Vorsteuerergebnis erwartet die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) nun noch rund 400 Millionen Euro im laufenden Jahr, wie Vorstandschef Thomas Groß am Dienstagabend im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW) sagte. Ursprünglich waren 600 bis 700 Millionen Euro Vorsteuergewinn angepeilt. 

«Die aktuelle Entwicklung läuft für uns als Helaba in Summe doch spürbar schlechter als geplant. Und das insbesondere rund ums Immobiliengeschäft», begründete Groß. Vornehmlich bei Büroimmobilien schätze die Helaba die Lage «deutlich pessimistischer» ein als noch vor wenigen Monaten. Ein Ende der Krise sei nicht in Sicht. 

Weil wegen des Homeoffice-Trends weniger Büroflächen gebraucht werden, ist der Markt für solche Immobilien in vielen Ländern unter Druck. Belastungen im Geschäft mit Gewerbeimmobilien hatten den Überschuss der Helaba im ersten Halbjahr verglichen mit dem Vorjahreszeitraum auf 148 Millionen Euro mehr als halbiert. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Markt für Büroimmobilien ist seit geraumer Zeit angespannt. (Symbolbild) Foto: Paul Zinken/dpa
Der Markt für Büroimmobilien ist seit geraumer Zeit angespannt. (Symbolbild)

Helaba stellt Geschäft mit Gewerbeimmobilien neu auf 

Ungeachtet der aktuellen Rückschläge bekräftigte Groß, der die Helaba im Oktober 2027 mit Auslaufen seines Vertrages verlassen wird, das mittelfristige Gewinnziel: «Na klar, der Weg ist länger zur Milliarde. Aber wir sind davon überzeugt und halten deshalb auch an dem Ziel, diese Milliarde Ergebnis vor Steuern in den nächsten fünf Jahren zu erreichen, fest.» 

Groß kündigte «eine Neuausrichtung des kommerziellen Immobiliengeschäfts» in den nächsten Monaten an. Das Immobilienportfolio soll auf «spürbar unter 30 Milliarden Euro» verringert werden, zudem wird die Aufstellung in einzelnen Regionen und Teilmärkten überprüft. Ein kompletter Rückzug aus den USA sei jedoch nicht Teil der Überlegungen. 

Bei der Tochter OFB, die sich zuletzt als Projektentwickler auf Büroimmobilien in Deutschland konzentrierte, werden unterdessen zwischen einem und zwei Drittel der zuletzt 140 Jobs abgebaut. Auf der anderen Seite sieht der Helaba-Vorstand Investitionen in bezahlbaren Wohnraum in Deutschland als «ein ganz zentrales Wachstumsthema» für die Landesbank, wie Groß ausführte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Probleme bei Gewerbeimmobilien: Helaba-Gewinn bricht ein
Halbjahresbilanz

Probleme bei Gewerbeimmobilien: Helaba-Gewinn bricht ein

Mit etwas niedrigeren Ergebnissen als 2025 hatte die Landesbank Hessen-Thüringen gerechnet. Doch die Halbjahresbilanz entspricht ganz und gar nicht den Erwartungen. Die Jahresprognose ist Makulatur.

27.08.2026

Landesbank Helaba auf Kurs zu Gewinn auf Rekordniveau
Finanzbranche

Landesbank Helaba auf Kurs zu Gewinn auf Rekordniveau

Deutschlands drittgrößte Landesbank hat im ersten Halbjahr gute Geschäfte gemacht. Auch in einem lange Zeit schwierigen Segment sieht die Helaba Anzeichen für eine Trendwende.

28.08.2025

Landesbank Helaba erneut mit Rekordgewinn
Jahresbilanz

Landesbank Helaba erneut mit Rekordgewinn

Deutschlands drittgrößte Landesbank hat beim Vorsteuergewinn die Höchstmarke von 2023 übertroffen. Auch ein zuletzt gebeuteltes Geschäft läuft wieder besser.

27.03.2025

Jahresbilanz

Helaba strebt 2024 Gewinn auf Rekordniveau an

Deutschlands drittgrößte Landesbank sieht sich auf Kurs zu ihrem Gewinnziel von 750 Millionen Euro vor Steuern. In einem Geschäftsbereich dürften die Probleme aber vorerst anhalten.

14.03.2024

Banken

Landesbank Helaba setzt sich höheres Gewinnziel

Nach zuletzt guten Geschäften wächst bei der Helaba die Zuversicht. Der Vorstand schraubt die Ziele für die nächsten Jahre nach oben.

19.10.2023