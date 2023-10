Landesbank Helaba setzt sich höheres Gewinnziel

Frankfurt/Main (dpa) - Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) legt die Latte beim Vorsteuergewinn für die nächsten Jahre höher. «Wir gehen von bis jetzt drei Mal 500 Millionen auf mittelfristig drei Mal 750 Millionen Euro», sagte Vorstandschef Thomas Groß am Mittwochabend vor Journalisten in Frankfurt. Heißt: Das Institut strebt den höheren Wert für die nächsten etwa drei Jahre sowohl beim Vorsteuergewinn an als auch beim Provisionsergebnis, das sich zum Beispiel aus Einnahmen der Bank als Dienstleister für Sparkassen in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg speist.