Helaba wird ehrgeiziger: Milliardengewinn angepeilt

Frankfurt/Main (dpa) - Deutschlands drittgrößte Landesbank Helaba legt die Latte für die nächsten Jahre höher und will mittelfristig eine Milliarde Euro Gewinn vor Steuern erzielen. Das kündigte Vorstandschef Thomas Groß vor Journalisten in Frankfurt an, wie ein Sprecher der Bank bestätigte. Bisher lag die Zielmarke bei 750 Millionen Euro. «Wir werden unseren Vorsteuergewinn dauerhaft weiter steigern», sagte Groß. Erreichen möchte Groß die Milliarden-Marke im Zeitraum von drei bis fünf Jahren.