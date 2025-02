Heldt über Unions Neuen Ljubicic: «Hat für Quote gesorgt»

Berlin (dpa) - Bei seinem Neuzugang Marin Ljubicic sticht für Union-Geschäftsführer Horst Heldt besonders ein Merkmal heraus. «Er hat in den letzten Jahren für Quote gesorgt. Er hat nachweislich gezeigt, dass er Tore machen kann», sagte Heldt vor dem Spiel der Köpenicker bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) über den 22 Jahre alten Kroaten. «Er ist ein Spieler in jungen Jahren, mit einem ehrgeizigen Ziel. Das ist jetzt für ihn der nächste Schritt.»