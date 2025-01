«Das Ding anzünden»: Baumgart startet bei Union

Berlin (dpa) - Steffen Baumgart will bei seiner Rückkehr zu Union Berlin den Bundesligisten wieder zu erfolgreichem Fußball führen. «Ich will so viele Spiele wie möglich gewinnen, guten Fußball sehen, und die Mannschaft soll sich Torchancen erarbeiten», sagte der Nachfolger des kurz nach Weihnachten von seinen Aufgaben entbundene Bo Svensson bei seiner Vorstellung im Stadion An der Alten Försterei: «Wir wollen das Ding anzünden. Und ich weiß, wie man das Ding anzündet.»