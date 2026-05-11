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Helene Fischer nimmt Familie mit auf Tour

Die Sängerin will bei ihrer anstehenden Tour eine große Trennung von ihrer Familie vermeiden. Aber sie freut sich, wieder eine andere Rolle einzunehmen.

Die Sängerin will ihre Familie bei der Tour mitnehmen. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Die Sängerin will ihre Familie bei der Tour mitnehmen. (Archivbild)

Bad Vilbel (dpa) - Helene Fischer (41) wird auf ihrer anstehenden Stadiontour von ihrer Familie begleitet. «Ich werde alle mitnehmen», sagte die Schlagersängerin dem privaten Radiosender Hit Radio FFH. «Denn alle sollen so ein bisschen was vom Kuchen abhaben und es ist auch tatsächlich einfach für uns alle irgendwie entspannter und leichter, wenn alle dabei sind und wir nicht diese große Trennung haben.» 

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Wenn sie ansonsten nach jedem Konzert nach Hause fahren müsse, reiße sie das raus, sagte die Sängerin. «Das würde auch vielleicht den Kindern oder meiner Familie schwerfallen. Also kommen alle mit und wir sind alle gemeinsam auf Tour.»

Die zweifache Mama sagte, sie habe großen Respekt davor, alles unter einen Hut zu bringen. Aber sie freue sich auch «auf die andere Rolle, auf die Person, die endlich wieder auf der Bühne steht, in meinem Element.»

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Fischer geht vom 10. Juni bis 17. Juli auf Stadiontour und spielt in großen Arenen – unter anderem in Frankfurt, Köln, Berlin, Stuttgart und München.

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