Debatte um XXL-Turnier

Hellmann findet WM-Aufstockung gut: «Sehr bereichernd»

Kritik an der XXL-WM? Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann hält dagegen und spricht von Teilhabe sowie Stolz für kleine Länder - und nimmt die FIFA in Schutz.

Axel Hellmann findet die Aufstockung bei der Fußball-WM auf 48 Teams nachvollziehbar. (Archivbild) Foto: Britta Pedersen/dpa
Axel Hellmann findet die Aufstockung bei der Fußball-WM auf 48 Teams nachvollziehbar. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann hat die Aufstockung bei der Fußball-Weltmeisterschaft von 32 auf 48 Teams gegen Kritik verteidigt. «Wir neigen in Deutschland gerne dazu, an unserem eurozentrischen Fußballbild der Vergangenheit festzuhalten. Mittlerweile wird aber überall auf der Welt guter Fußball gespielt. Die Spiele sind bis auf ganz wenige Ausnahmen alle sehr ausgeglichen», sagte Hellmann in einem von mehreren Medien veröffentlichten Interview.

Hellmann findet die vielen Teams bei der WM in den USA, in Kanada und Mexiko «sehr bereichernd». «Auch andere kleinere Nationen haben den Zugang zu diesem internationalen Topturnier verdient. Da geht es auch um Teilhabe am Weltfußball», erklärte der 54-Jährige.

Hellmann nimmt FIFA in Schutz

Man dürfe dem Weltverband FIFA nicht immer nur unterstellen, dass es ihm um Profitmaximierung gehe. «Natürlich spielt die wirtschaftliche Seite eine große Rolle, aber es geht eben auch um den Effekt, einer breiteren Zahl von sogenannten kleineren Fußballländern den Stolz des Dabeiseins zu geben.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Um die Aufstockung, die ein Projekt von FIFA-Boss Gianni Infantino war, auf erstmals 48 Teams hatte es vor der WM immer wieder Diskussionen gegeben. Es sei eine Überdosis und die spielerische Qualität leide, monierten Kritiker. Allerdings konnten kleinere Fußballnationen wie Kap Verde bei dem Turnier für Furore sorgen. Für die WM 2030 steht sogar eine Erweiterung auf 64 Mannschaften im Raum.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fußball

Eintracht-Boss Hellmann: Europacup-Finals als Wertschätzung

Frankfurt und Leipzig sind Austragungsorte von Europapokal-Endspielen. Eintracht-Boss Hellmann und Hessens Sportministerin freuen sich über die Entscheidung.

22.05.2024

Fußball

Axel Hellmann: «Leverkusen spielt Jahrhundert-Saison»

Bayer Leverkusen hat vor dem Europa-League-Finale am Mittwochabend 51 Pflichtspiele nicht verloren. Das wird vielleicht nie wieder passieren, glaubt Frankfurt-Boss Axel Hellmann.

22.05.2024

Spitzenfunktionär

Frauenfußball: Axel Hellmann nimmt DFB in die Pflicht

Axel Hellmann geht es mit dem Frauenfußball nicht schnell genug voran. Der Spitzenfunktionär fordert eine 16er-Liga und spricht von einem Szenario ohne den DFB.

31.01.2024

Bundesliga

Vorstandssprecher Hellmann bleibt bei Eintracht Frankfurt

Die Zukunft von Vorstandssprecher Axel Hellmann bei Eintracht Frankfurt war lange offen. Der 51-Jährige wurde bei der DFL und beim FC Bayern gehandelt. Nun hat er eine Entscheidung getroffen.

02.05.2023

Bundesliga

Führungsstreit: Aufsichtsrat will Hellmann halten

24.03.2023