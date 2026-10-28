Trickbetrug

Hellseherinnen erbeuten Tausende Euro

Zwei Frauen versprechen einer Seniorin hellseherische Dienste. Die 72-Jährige lässt sich darauf ein. Was danach in ihrer Wohnung passiert, kostet sie viel Geld.

Die Polizei sucht nach zwei Frauen, die eine 72-Jährige um mehrere Tausend Euro betrogen haben sollen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Polizei sucht nach zwei Frauen, die eine 72-Jährige um mehrere Tausend Euro betrogen haben sollen. (Symbolbild)

Böblingen (dpa/lsw) - Mit ihren angeblichen hellseherischen Fähigkeiten haben zwei Betrügerinnen einer 72 Jahre alten Frau in Böblingen mehrere Tausend Euro abgenommen. Sie überzeugten die Seniorin nach Polizeiangaben, sie mit zu sich nach Hause zu nehmen und dort einen hohen Bargeldbetrag in eine Plastiktüte zu stecken.

Anschließend musste die Frau die Tüte zusammen mit Brot und Salz in einen Karton legen. Diesen nahmen die Betrügerinnen für die angebliche Hellseherei an sich und verschwanden unter einem Vorwand.

Etwa eine Stunde später bemerkte die 72-Jährige den Betrug und verständigte die Polizei. Diese sucht nun nach Zeugen.

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Die Täterinnen hätten die Frau am Dienstag auf der Straße angesprochen und ihr durch geschickte Gesprächsführung weisgemacht, dass sie hellseherische Fähigkeiten besäßen

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