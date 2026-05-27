Trickbetrug

Betrüger erbeuten mehr als 100.000 Euro von Seniorin

In Tuttlingen haben Betrüger eine Seniorin mit einer falschen Polizeigeschichte getäuscht. Wie die Täter vorgingen.

Die Polizei rät bei betrügerischen Anrufen sofort aufzulegen und die 110 zu wählen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei rät bei betrügerischen Anrufen sofort aufzulegen und die 110 zu wählen. (Symbolbild)

Tuttlingen (dpa/lsw) - Betrüger haben Geld und Wertgegenstände in Höhe von mehr als Hunderttausend Euro von einer Seniorin in Tuttlingen erbeutet. Sie gaben sich gegenüber der 79-Jährigen als Polizisten aus und machten ihr weis, dass sie im Fokus einer kriminellen Bande stehe. Innerhalb von zwei Wochen übergab die Seniorin mehrmals Bargeld und Wertgegenstände an zwei junge Männer, wie Polizei mitteilte. Insgesamt habe die Frau so einen niedrigen sechsstelligen Betrag an die Betrüger verloren. 

Der Betrug fiel der 79-Jährigen erst auf, als die vermeintlichen Polizisten sich entgegen der eigentlichen Absprache nicht mehr bei ihr meldeten. Sie oder Angehörige hätten dann am Freitag die richtigen Beamten informiert. Nun suchen die Ermittler nach den Betrügern. 

Die Polizei warnt in ihrer Mitteilung ausdrücklich, dass Beamte nie nach Wertgegenständen oder Geld fragen oder fordern. Betroffene solcher Anrufe sollen umgehend auflegen und die richtige Polizei über den Notruf 110 alarmieren.

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