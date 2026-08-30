Hengst Holguin gewinnt Goldene Peitsche in Iffezheim
Auch am zweiten Tag der Grossen Woche ist viel los auf der Galopprennbahn in Iffezheim. Ein englischer Hengst schnappt sich den Sieg.
Iffezheim (dpa/lsw) - Der sechs Jahre alte englische Hengst Holguin hat auf der Galopprennbahn in Iffezheim das zum 156. Mal ausgetragene Rennen um die Goldene Peitsche gewonnen. Geritten von Faleh Bughenaim, setzte sich Holguin auf der 1.200 Meter-Sprintdistanz gegen die Stute Bacarda (Eduardo Pedroza) als bestes deutsches Pferd durch, Rang drei ging an den Schweden Lamborghini BF unter Thore Hammer-Hansen. 11.000 Zuschauer waren am zweiten Tag der Grossen Woche in Iffezheim auf der Bahn.
Holguin sorgte bei seinem Sieg im Rennen um den begehrtesten Ehrenpreis des deutschen Rennsports für ein seltenes Doppel seines Teams: Jockey Bughenaim, Trainer Hamad al Jehani und Wathnan Racing als Besitzer hatten bereits im Vorjahr mit The Strikin Viking gewonnen. 32.000 Euro Siegprämie gehen an Wathnan Racing. Unter diesem Namen betreibt Tamim bin Hamad Al Thani, der Emir von Katar, seine in den letzten Jahren hocherfolgreichen rennsportlichen Aktivitäten.