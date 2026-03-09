Landtagswahl

«Herablassende Arroganz»: CDU greift Özdemir frontal an

Bereits vor der Wahl waren die Fronten stark verhärtet, am Tag danach eskaliert der Streit zwischen Grünen und CDU öffentlich - wie sollen diese beiden Parteien nur eine Regierung bilden?

Die Stimmung für Koalitionsgespräche ist denkbar schlecht. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Stimmung für Koalitionsgespräche ist denkbar schlecht.

Berlin/Stuttgart (dpa) - Eigentlich müssen Grüne und CDU in Baden-Württemberg zu einer Regierung zusammenfinden, aber die Stimmung zwischen den Parteien könnte derzeit nicht feindseliger sein: Nach dem sehr knappen Wahlausgang und Diskussionen über eine Teilung der Amtszeit des Regierungschefs greift die Südwest-CDU den Wahlsieger Cem Özdemir (Grüne) nun frontal und persönlich an.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Diese herablassende Arroganz der Äußerungen von Özdemir verwundert uns doch sehr», teilte CDU-Landesgeneralsekretär Tobias Vogt der Deutschen Presse-Agentur am Abend mit. «Im Grunde ist es exakt die Verlängerung des fragwürdigen Stils der Grünen im Wahlkampf. Das ist Ampel-Sprech.»

Özdemir: «Zu ernst für Quatsch»

Zuvor hatte Özdemir den Regierungsanspruch der Grünen unterstrichen - und Vorschläge aus der CDU zu einer Teilung der Macht scharf zurückgewiesen. Auch wenn es nur eine Stimme mehr gäbe, wäre klar, wer den Ministerpräsidenten stelle, hatte Özdemir in Stuttgart gesagt. Das sei Tradition. Man werde auch keine Doppelspitze bilden. «Wir machen erwachsene Politik, die Situation ist einfach zu ernst für Quatsch aller Art.»

CDU-Generalsekretär Vogt entgegnete, dass Özdemir damit der eigenen grünen Geschichte widerspreche. «2011 haben sie als kleinere Partei, auf dem zweiten Platz, den Ministerpräsidenten gestellt», betonte Vogt. «Soviel zur Tradition des Herrn Özdemir.»

CDU: «Entspringt der Fantasie des grünen Spitzenkandidaten» 

Zugleich bestreitet die CDU, dass es bereits Gespräche mit den Grünen gegeben habe. «Jetzt lesen wir in der Presse, wir seien bereits im Austausch – davon wissen wir nichts, es entspringt der Fantasie des grünen Spitzenkandidaten.» Özdemir hatte zuvor gesagt, man sei bereits im Austausch und werde absprechen, wann man wie welche Erörterungen führen werde.

Bei der Wahl am Sonntag hatten die Grünen mit 30,2 Prozent knapp Platz eins vor der CDU mit 29,7 Prozent erreicht. Im neuen Landtag kommen aber beide Fraktionen auf jeweils 56 Mandate. Die SPD war auf 5,5 Prozent abgesackt. Eine Fortführung der Koalition aus Grünen und CDU ist derzeit die einzig realistische Regierungsoption.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Grüne siegen mit Özdemir bei Wahl in Baden-Württemberg
Landtagswahl

Grüne siegen mit Özdemir bei Wahl in Baden-Württemberg

Monatelang sah es nach einem Sieg für die CDU aus - am Ende überholten die Grünen den Koalitionspartner. Die AfD verdoppelt ihr Ergebnis. Die SPD stürzt ab. FDP und Linke sind nicht im Landtag.

09.03.2026

Özdemir führt Grüne zu Wahlsieg in Baden-Württemberg
Landtagswahl

Özdemir führt Grüne zu Wahlsieg in Baden-Württemberg

Grüner Sieg auf den letzten Metern – die CDU muss sich geschlagen geben. Die AfD verdoppelt ihr Ergebnis. Die SPD stürzt ab auf ein historisches Tief. FDP und Linke sind nicht im Landtag vertreten.

09.03.2026

Özdemir erklärt sich zum Wahlsieger
Landtagswahl

Özdemir erklärt sich zum Wahlsieger

Die Grünen liegen in Baden-Württemberg knapp vor der CDU. Nun hat sich Spitzenkandidat Özdemir zum Wahlsieger erklärt.

08.03.2026

Wahl in Baden-Württemberg: Özdemirs Grüne hauchdünn vor CDU
Landtagswahl

Wahl in Baden-Württemberg: Özdemirs Grüne hauchdünn vor CDU

Die Grünen liegen knapp vor der CDU, die AfD verdoppelt ihr Ergebnis. Die SPD stürzt ab auf ein historisches Tief. FDP und Linke sind laut Hochrechnungen beide nicht im Landtag vertreten.

08.03.2026

Warum die Landtagswahl in Baden-Württemberg besonders ist
Wahlkampf

Warum die Landtagswahl in Baden-Württemberg besonders ist

Die Landtagswahl im Südwesten ist die erste seit Jahren ohne Kretschmann, die erste mit Wahl ab 16 – und der Wahlkampf eskaliert auf den letzten Metern.

06.03.2026