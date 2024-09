Herbst bringt unbeständiges Wetter nach Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Nach einem spätsommerlichen Wochenende kommt der Herbst nach Hessen. Schon in der Nacht auf Montag bewölkt es sich zunehmend, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. Tagsüber zieht aus dem Westen schauerartiger und teils gewittriger Regen heran. Es wird nur noch 19 bis 22 Grad warm, in höheren Lagen bleibt es bei 17 Grad.