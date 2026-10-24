DWD-Prognose

Herbststurm: Wo am Wochenende Orkanböen drohen

Am Wochenende wird es in Baden-Württemberg ungemütlich: Der Wind nimmt zu, dazu kommt Regen. Wo der Deutsche Wetterdienst vor besonders heftigen Böen warnt.

Der Wind bläst kräftig in ganz Deutschland - auch im Südwesten. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa/dpa-tmn
Der Wind bläst kräftig in ganz Deutschland - auch im Südwesten. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Regen und vor allem kräftiger Wind bestimmen am Wochenende das Wetter in Baden-Württemberg. Bereits heute weht ein teils kräftiger Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen. In den Hochlagen des Schwarzwalds gibt es Sturmböen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

In der Nacht zu Sonntag frischt der Wind weiter auf. In hohen Lagen drohen Sturmböen, an besonders exponierten Stellen auch Orkanböen. Auch tagsüber bleibt es windig, mit starken, im Bergland auch stürmischen Böen. Auf Schwarzwaldgipfeln sind auch schwere Sturmböen möglich, am Feldberg Orkanböen.

Zunächst fällt heute aber gebietsweise Regen, im höchsten Bergland kann sich anfangs Schnee daruntermischen. Wer draußen etwas vorhat, kann am Samstag im Tagesverlauf aber auch auf trockene Abschnitte und Wolkenlücken hoffen. Die Temperaturen erreichen zwischen 6 Grad im Raum Villingen-Schwenningen und 14 Grad am Oberrhein.

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Der Sonntag beginnt verbreitet verregnet. Erst im Laufe des Nachmittags zieht der Regen nach Südosten ab, danach lockert es auf. Mit 9 Grad im Bergland und bis zu 17 Grad im Breisgau wird es etwas milder.

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