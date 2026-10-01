Katholische Kirche

Herbstvollversammlung endet: Bischöfe ziehen Bilanz in Fulda

Die Deutsche Bischofskonferenz hat über Missbrauch, Künstliche Intelligenz und Leihmutterschaft diskutiert. Zu welchem Ergebnis sind sie gekommen?

Die Vollversammlung der katholischen Bischöfe in Deutschland tritt zweimal im Jahr zusammen. Foto: Florian Wiegand/dpa
Die Vollversammlung der katholischen Bischöfe in Deutschland tritt zweimal im Jahr zusammen.

Fulda (dpa) - Mit einem Gottesdienst und einer Abschlusspressekonferenz (10.45 Uhr) geht an diesem Donnerstag die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz zu Ende. Unter Leitung ihres neuen Vorsitzenden Heiner Wilmer haben die katholischen Bischöfe seit Montag in Fulda über Fragen der demokratischen Gesellschaft, die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch, Leihmutterschaft und Künstliche Intelligenz beraten. Weitere Themen waren die Entwicklung der Erwachsenentaufen, Fragen der Mitwirkung von Laien in der Kirche und Social Media.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bischöfe beraten über KI und Demokratie
Katholische Kirche

Bischöfe beraten über KI und Demokratie

59 katholische Bischöfe tagen im Rahmen der Herbstvollversammlung im hessischen Fulda. Im Mittelpunkt ihrer Beratungen: das Thema KI. Papst Leo XIV. hat da einiges vorgelegt.

28.09.2026

Bischöfe beraten über KI und Demokratie
Katholische Kirche

Bischöfe beraten über KI und Demokratie

59 katholische Bischöfe tagen im Rahmen der Herbstvollversammlung im hessischen Fulda. Im Mittelpunkt ihrer Beratungen: das Thema KI. Papst Leo XIV. hat da einiges vorgelegt.

27.09.2026

Katholische Kirche

Deutsche Bischofskonferenz berät in Fulda

In Fulda findet die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz statt. Im Mittelpunkt steht unter anderem die Zukunft der katholischen Theologie in Deutschland.

23.09.2024

Wiesbaden

Deutsche katholische Bischöfe beginnen Herbstvollversammlung

24.09.2023

Kirche

Missbrauch, Reformstau, AfD: Katholische Bischöfe beraten

Die Herbstversammlung der Bischöfe steht bevor: Der Missbrauchsskandal hat sich mutmaßlich auf einen Kardinal ausgeweitet, die erhofften Reformen stocken - und dann ist da noch die AfD.

24.09.2023