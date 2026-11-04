Herbstwetter-Mix in Hessen: Wolken im Norden, Sonne im Süden

Offenbach (dpa/lhe) - Eine Mischung aus Wolken und Sonne hält das Wetter laut Vorhersage für die kommenden Tage in Hessen bereit. Im Norden soll es heute meist wolkig bis stark bewölkt bleiben, während sich die Menschen im Süden des Bundeslandes über mehr Sonnenstrahlen freuen können, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 11 Grad.

Ähnlich sind auch die Aussichten für den Donnerstag: im Süden oft heiter bis sonnig, im Norden dagegen teils wolkig. Der Freitag hat laut DWD dagegen insgesamt viel blauen Himmel im Gepäck. Nur in den Tälern löse sich der Nebel vereinzelt zäh auf. In den Nächten bis zum Wochenende rechnen die DWD-Meteorologen allerdings auch verbreitet mit Frost in Bodennähe, während es tagsüber allmählich abwärts mit den Temperaturen geht.

Der Samstag startet der Vorhersage zufolge noch teils aufgelockert, zeigt sich im Verlauf des Tages aber zunehmend stark bewölkt bis bedeckt. Die Höchsttemperaturen liegen dann nur noch bei maximal 4 bis 7 Grad.