Transfer in die Bundesliga

Herold wechselt von Karlsruhe nach Mönchengladbach

David Herold verlässt Karlsruhe und unterschreibt bei Borussia Mönchengladbach. Möglich macht den Wechsel eine Ausstiegsklausel – der Vertrag läuft bis 2030.

Wechselt vom KSC in die Bundesliga: David Herold. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Wechselt vom KSC in die Bundesliga: David Herold. (Archivbild)

Karlsruhe/Mönchengladbach (dpa) - David Herold verlässt den Karlsruher SC und wechselt zu Borussia Mönchengladbach in die Fußball-Bundesliga. Der 23-Jährige kann die Badener dank einer Ausstiegsklausel verlassen, wie der Club bestätigte. Diese soll nach dpa-Informationen bei bis zu 3 Millionen Euro liegen. Bei der Borussia unterschrieb der Außenverteidiger einen Vertrag bis 30. Juni 2030.

«Seine fußballerischen Qualitäten und seine konstante Verfügbarkeit haben ihn zu einer festen Größe unseres Kaders gemacht», sagte Karlsruhes Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann. «Deshalb war es für uns zu keinem Zeitpunkt eine Überraschung, dass ein Transfer ein Jahr vor Vertragsende aufgrund der fixierten Ausstiegsklausel zustande kommen kann.»

Traum geht in Erfüllung

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Herold betonte, dass mit dem Wechsel in die Bundesliga ein Traum in Erfüllung gehe. «Und dann auch noch zu so einem großen Traditionsverein wie Borussia Mönchengladbach zu wechseln, ist für mich ein Riesenschritt», sagte er. 

In 95 Pflichtspielen für den KSC erzielte der ehemalige Jugendnationalspieler zwei Tore. Elf Treffer bereitete er zudem vor.

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