2. Fußball-Bundesliga

Hertha trauert um Ex-Kapitän Holger Brück

Fast 400 Einsätze, zwei DFB-Pokal-Endspiele, ein legendäres UEFA-Pokal-Halbfinale: Vereinslegende Holger Brück prägte Hertha in den 70er Jahren. Auch ein hessischer Club trauert.

Mit Holger Brück: Herthas Team 1974. (Archivbild) Foto: Konrad Giehr/dpa
Mit Holger Brück: Herthas Team 1974. (Archivbild)

Berlin (dpa/bb) - Hertha BSC trauert um seinen ehemaligen Kapitän Holger Brück. Wie der Fußball-Zweitligist unter Berufung auf Brücks Familie mitteilte, starb der frühere Abwehrspieler am Sonntag im Alter von 78 Jahren nach langwieriger Krankheit. Auch sein Heimatverein KSV Hessen Kassel meldete den Tod.

«Hertha BSC spricht der gesamten Familie in dieser schweren Zeit ein tief empfundenes und aufrichtiges Beileid aus. Holger Brück wird als Spieler und insbesondere als Mensch für immer in unseren Herzen bleiben», hieß es in einer Vereinsmitteilung der Berliner.

396 Pflichtspiele für Hertha

Nach Anfängen beim hessischen Regionalligisten Hessen Kassel wechselte Brück 1972 in die Hauptstadt und blieb neun Jahre. In 396 Pflichtspielen erzielte er 39 Tore. Zu seinen Höhepunkten im Trikot der Alten Dame gehörten 1975 die Vizemeisterschaft und 1979 der Vorstoß bis ins Halbfinale des UEFA-Pokals mit dem knappen Ausscheiden gegen Roter Stern Belgrad. 1981 lief Brück ein letztes Mal für Hertha auf.

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Anschließend verließ er die Blau-Weißen und wechselte nach Kanada zu den Calgary Boomers. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere arbeitete Brück als Trainer – allerdings ausschließlich bei seinem Heimatverein Hessen Kassel. Nach der Insolvenz 1998 gründete er den Traditionsverein neu. «Ohne Brück würde es die Löwen in der heutigen Form nicht geben», teilte der Verein mit.

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