Hessen auf Platz 1 bei Stiftungsgründungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Ranking zu neu gegründeten Stiftungen hat Hessen im vergangenen Jahr den bundesweiten Spitzenplatz erreicht. Von den 711 Stiftungsgründungen in Deutschland fanden 131 in Hessen statt, wie der Bundesverband Deutscher Stiftungen zum diesjährigen Stiftungstag mitteilte, der heute in Wiesbaden beginnt. Mit 18 Prozent habe Hessen 2024 damit bundesweit den größten Anteil neu errichteter Stiftungen gehabt.