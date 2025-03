Hessen beim Wirtschaftswachstum 2024 über Bundesdurchschnitt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Auch dank des Dienstleistungssektors ist das hessische Bruttoinlandsprodukt 2024 im Vergleich zum Vorjahr preisbereinigt um 0,6 Prozent gewachsen. Das Wirtschaftswachstum lag in dem Bundesland damit über dem Bundesdurchschnitt von minus 0,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Ohne Preisbereinigung habe das Bruttoinlandsprodukt, also die Summe aller produzierten Waren und Dienstleistungen, um 3,9 Prozent auf 368 Milliarden Euro zugenommen.