Wettervorhersage

Hessen bleibt meist trocken - Süden sonniger als Norden

In Hessen bleibt Regen in den kommenden Tagen meist aus. Doch zwischen Nord und Süd können sich Unterschiede zeigen. Wo kommt die Sonne durch?

In Hessen gibt es je nach Region in den nächsten Tagen mehr Sonne oder Wolken Foto: Boris Roessler/dpa
In Hessen gibt es je nach Region in den nächsten Tagen mehr Sonne oder Wolken

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen bleibt in den nächsten Tagen zumeist trocken mit mehr Wolken im Norden und mehr Sonne im Süden.

Am Mittwoch kann es morgens noch Regen geben, der nach Osten abzieht. Danach bleibt es laut DWD meist niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen erreichen 12 bis 16, in höheren Lagen um 8 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West.

Am Donnerstag ist es dann nach etwaiger Nebelauflösung im Norden wolkig bis stark bewölkt, nach Süden wird es dagegen heiter oder sonnig. Die Temperaturen erreichen zwischen 11 und 14 Grad, in Hochlagen 9 Grad.

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Auch am Freitag ist kein Regen zu erwarten. Nachdem sich Nebel und Hochnebel aufgelöst haben, wird es heiter bis wolkig, örtlich auch ganztägig trüb. Die Höchsttemperatur erreicht bei Sonnenschein zwischen 9 und 12 Grad, unter Nebel und Hochnebel in Nordhessen bis 5 Grad.

Der Samstag startet zunächst oft nebelig-trüb. Im Tagesverlauf gibt es im Südwesten Aufheiterungen, im Norden zeigt sich der Himmel weiterhin stark bewölkt und vereinzelt fällt leichter Sprühregen.

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