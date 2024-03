Hessen bleibt weiter ohne Drei-Sterne-Restaurant

Frankfurt (dpa/lhe) - Hessen bleibt ein Bundesland ohne ein Drei-Sterne-Restaurant des Gourmetführers Michelin. Bei den Zwei-Sterne-Lokalen konnten das «Gustav» und das «Lafleur» in Frankfurt ihre Bewertung verteidigen, wie aus der neuen Ausgabe des Restaurantführers «Guide Michelin» hervorgeht. Die beiden Häuser bleiben hessenweit die einzigen Restaurants auf diesem Niveau. Auch die Zahl der Ein-Sterne-Restaurants in Hessen blieb im Vergleich zum Vorjahr mit 18 gleich - es gab ebenfalls keine Zu- oder Abgänge.

Insgesamt 340 Betriebe in Deutschland können sich in diesem Jahr mit mindestens einem Stern des «Guide Michelin» schmücken. Zehn Häuser werden mit der höchsten Kategorie von drei Sternen bewertet. Der 468-seitige Restaurantführer wurde am Dienstag in Hamburg vorgestellt und soll Anfang Mai erscheinen.