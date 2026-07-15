Ehrung

Hessen ehrt Nguyen-Kim und Demnig mit neuem Verfassungspreis

Zum 80. Geburtstag der hessischen Verfassung bekommen eine Wissenschaftsjournalistin und ein Aktionskünstler eine neue Auszeichnung. Was sind die Gründe für diese Wahl?

Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim erhält einen Preis, der mit Hessens Verfassung verbunden ist. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim erhält einen Preis, der mit Hessens Verfassung verbunden ist. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim und der Künstler Gunter Demnig als Erfinder der sogenannten Stolpersteine für NS-Opfer erhalten den neuen Verfassungspreis des Landes Hessen. Zum 80-jährigen Bestehen des Bundeslandes stiftet Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) die Auszeichnung, wie das Parlament in Wiesbaden mitteilte. 

Der neue Preis würdigt das Jubiläum der hessischen Verfassung, der ältesten Landesverfassung Deutschlands, die noch in Kraft ist, wie es weiter hieß. Laut Präsidentin Wallmann soll die Auszeichnung «zugleich den Beitrag von Menschen in den Fokus rücken, die mit ihrem Tun wesentlich dazu beitragen, dass Demokratie auch in Zukunft weiterhin so lebendig bleibt wie in den Anfangsjahren unseres Landes». 

Der Aktionskünstler Gunter Demnig ist mit seinen Stolpersteinen in Gehsteigen zur Erinnerung an NS-Opfer europaweit bekanntgeworden. (Archivbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Der Aktionskünstler Gunter Demnig ist mit seinen Stolpersteinen in Gehsteigen zur Erinnerung an NS-Opfer europaweit bekanntgeworden. (Archivbild)

Der Verfassungspreis, der künftig alle fünf Jahre vergeben werden soll, ist undotiert, aber mit einer Urkunde sowie einer Bronzeskulptur verbunden. Diese hat der Bildhauer Stephan Balkenhol aus Kassel gestaltet. Verliehen werden soll die Auszeichnung am 28. Oktober im Kurhaus Wiesbaden - am Vorabend des 80. Jahrestages des Beschlusses der hessischen Verfassung durch die damalige Landesversammlung 1946.

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Die von der Hessischen Bergstraße stammende, promovierte Chemikerin, Moderatorin und Autorin Nguyen-Kim erreicht laut dem Landtag mit vielfältigen Online- und Fernsehformaten viele und besonders junge Menschen. Neben fundierten wissenschaftlichen Fakten vermittele sie umfassende Zusammenhänge und warne zugleich vor Desinformation und Populismus. 

116.000 Stolpersteine in ganz Europa

Der Aktionskünstler Demnig aus dem mittelhessischen Alsfeld leistet dem Landtag zufolge mit seinen Stolpersteinen in Gehsteigen schon seit 30 Jahren einen bedeutenden Beitrag zur Erinnerung an NS-Opfer. «Etwa 116.000 verlegte Stolpersteine in fast 1.900 Kommunen in ganz Europa formen inzwischen das weltweit größte dezentrale Mahnmal», hieß es weiter.

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