Hessen erhöht Meisterprämie auf 3500 Euro

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Hessen will angehende Meisterinnen und Meistern finanziell deutlich stärker unterstützen. Dafür will die Landesregierung die sogenannte Aufstiegsprämie von 1000 Euro auf 3500 Euro anheben. «Hessen wird damit eines der führenden Bundesländer bei der Förderung der weiterführenden beruflichen Bildung», sagte Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) am Mittwoch bei der Vorstellung des neuen Förderprogramms in Frankfurt. Die neue Regelung soll für Meisterprüfungen und alle gleichwertigen Berufsabschlüsse ab 1. Juni gelten. Mit der höheren Aufstiegsprämie sollen vergleichbare finanzielle Bedingungen zwischen der akademischen und beruflichen Bildung geschaffen werden.