Schwarz-Rot wirbt für neue Meisterprämie

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wenige Wochen nach dem Start des kostenfreien Meisterbriefs in Hessen haben die schwarz-roten Regierungsfraktionen im Landtag für das Förderprogramm geworben. «Die Hessen-Koalition stärkt damit das Handwerk als tragende Säule des hessischen Mittelstands», sagte die wirtschaftspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Elke Barth, am Donnerstag in Wiesbaden. Zum 1. Juni 2024 hatte Hessen die Prämie für bestandene Meisterprüfungen und gleichwertige Berufsabschlüsse von 1000 Euro auf 3500 Euro angehoben. Damit sollen vergleichbare finanzielle Bedingungen zwischen der akademischen und beruflichen Bildung geschaffen werden.