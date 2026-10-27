Hessen fällt bei Suche nach Atom-Endlager heraus

Peine (dpa/lhe) - Hessen ist nicht mehr Teil der Suche nach einem Endlager für hoch radioaktiven Atommüll. Das teilte die zuständige Bundesgesellschaft für Endlagersuche (BGE) im niedersächsischen Peine mit. Auch Rheinland-Pfalz, Berlin, Sachsen und das Saarland kommen nicht mehr infrage. Das letzte Wort für die Auswahl des Standortes hat aber der Bundestag.

Auf der Suche nach einem Endlager für den deutschen Atommüll haben die zuständigen Fachleute die deutsche Landesfläche auf weniger als fünf Prozent in anderen Bundesländern eingegrenzt. In diesen Gebieten hält die BGE die geologischen Bedingungen nach eigenen Angaben grundsätzlich für geeignet. Damit ist nun die gesamte Fläche Deutschlands in Bearbeitung.

Die Suche nach einem endgültigen Aufbewahrungsort für den deutschen Atommüll ist damit aber noch längst nicht vorbei. Bis Ende 2027 will die BGE dem Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) Standortregionen für die oberirdische Erkundung vorschlagen. Das BASE wiederum bewertet diese Vorschläge für das Bundesumweltministerium. Die finale Entscheidung über diese zu erkundenden Standortregionen trifft am Ende der Bundestag.

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